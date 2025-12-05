Trump es galardonado con el primer Premio de la Paz de la FIFA

-

La "FIFA Peace Prize" es un galardón otorgado con la intención de premiar las "acciones excepcionales para la paz que unen a personas alrededor del mundo"

La FIFA galardonó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

El primer Premio de la Paz fue entregado en el marco del sorteo del Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, que se celebra en el centro cultural Kennedy en Washington.