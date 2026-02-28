Irán: Trump y su gabinete se reparten en lugares estratégicos para monitorear ataque

-

Tanto el presidente Donald Trump, como el resto de miembros de su gabinete, están repartidos en dos puntos para monitorear el ataque sobre Irán.

Las redes sociales de La Casa Blanca reportaron en qué lugar de Estados Unidos se encuentra el presidente Donald Trump, así como el resto de su equipo para monitorear las operaciones militares en Irán, como parte de la operación Epic Fury.

Según las publicacoines, Trump se encuenta en la residencia de Mar-A-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, y según las fotografías dadas a conocer por la secretaria de prensa Karoline Leavitt y reposteadas por La Casa Blanca, está con el Secretario de Estado Marco Rubio.

President Trump monitored the situation overnight at Mar a Lago alongside members of his national security team. The President spoke with Prime Minister Netanyahu by phone.



Prior to the attacks, Secretary Rubio called all members of the gang of eight to provide congressional… — Karoline Leavitt (@PressSec) February 28, 2026

Por aparte, el vicepresidente JD Vance se encuentra en la Situation Room, mejor conocida como (la Sala de crisis), un espacio dedicado al manejo de inteligencia ubicada en el primer piso del ala oeste de La Casa Blanca.

Dicho espacio está a cargo del Consejo de Seguridad Nacional de dicho país para monitorear las crisis nacionales e internacionales.

Vice President JD Vance and Cabinet Secretaries in the Situation Room, February 28, 2026 pic.twitter.com/x3AFYv3fyH — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

¿Qué es Mar-A-Lago?

Mar-a-Lago es un club privado e inmueble patrimonial ubicado en Palm Beach, Florida. Fue construido en la década de 1920 y desde 1985 pertenece a Donald Trump.

En varias publicaciones se le cita como La Casa Blanca de invierno, por su uso en reuniones políticas de alto nivel.

La Agence France Press (AFP) reportó que el presidente Trump está este fin de semana en dichas instalaciones: