Confirman 22 muertos por accidente de avión militar cargado de dinero en Bolivia

Entre los fallecidos están cuatro niños y entre los heridos hay un niño que perdió las piernas, según indicaron las autoridades.

Al menos 22 personas murieron al estrellarse un avión militar en Bolivia cargado con dinero que tenía como destino el banco central, informaron este sábado autoridades locales.

El avión de transporte militar C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde del viernes tras salirse de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto, a unos 15 kilómetros de La Paz.

El ministro de Defensa, Raúl Salinas, señaló que el avión tenía ocho tripulantes de los cuales uno murió.

Las autoridades no revelaron si había pasajeros a bordo del aparato y añadió que ya no se buscan desaparecidos.

El avión militar C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló el pasado viernes. (Foto: AFP)

Por su parte, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, dio un nuevo balance de muertos.

"Tenemos 22 personas fallecidas", entre ellas cuatro niños, informó a periodistas. "Solamente nueve de ellos han sido identificados (...) porque tenemos cuerpos que han sido totalmente mutilados", agregó.

El siniestro dejó además 37 heridos, entre ellos un niño que perdió las piernas, según el ministerio de Salud.

Dinero sin "valor legal"

Partes del fuselaje del avión impactaron contra vehículos que estaban en ese momento en una calle aledaña al aeropuerto.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz señaló que las causas del accidente aún se desconocen y anunció que conformó una junta investigadora para determinarlas.

"Esta investigación no se puede resolver de la noche a la mañana", es necesario "encontrar la caja negra", dijo Salinas en rueda de prensa.

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz, la capital administrativa del país.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que "el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo" y que "su recolección, posesión o uso constituye delito".