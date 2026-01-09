Trump se reunirá con María Corina Machado la próxima semana

-

El mandatario estadounidense afirmó estar "impaciente por saludarla", al confirmar la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El viaje está previsto para la próxima semana, cuando María Corina Machado se traslade a Washington para llevar a cabo esta reunión, mientras se desarrolla la tensión y los cuestionamientos al gobierno de Nicolás Maduro.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

También Machado afirmó que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela. Ante esto, Trump comento "He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor". Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel declaró que es imposible transferir el premio.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona", declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

"Una vez anunciado el/los galardonado(s), la decisión permanece para siempre", añadió, especificando que, no obstante, el galardonado tiene la libertad de hacer lo que considere

oportuno con el dinero del premio.