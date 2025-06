TSE abre 77 expedientes contra políticos por posibles infracciones a la Ley Electoral

-

En los dos meses recientes, incrementó la cantidad de casos que investiga del TSE por promoción de imagen con fines electorales, entre otras posibles infracciones.

El jefe de la Unidad de Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Pablo Portocarrero, informó que, hasta el momento, se han abierto 77 expedientes contra personas individuales y actores políticos, por posibles faltas a la Ley Electoral.

El funcionario acudió a una citación en el Congreso e indicó que se hay varias denuncias por "posible campaña electoral, pero están bajo investigación". También indicó que "hay un monitoreo y se mantiene la documentación de la actividad en las redes sociales".

"Esto no significa que ya sea una sanción directa, sino que se encuentran monitoreando y documentando este tipo de acciones. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que la sanción es la no inscripción como candidato, por eso es que no se encuentran multas actualmente", argumentó.

Agregó que las verificaciones servirán "para que al momento de la campaña electoral se tengan todos estos datos y el Registro de Ciudadanos tome la decisión correspondiente".

El TSE analiza varios casos que podrían terminar en sanciones para actores políticos, confirmaron las autoridades. (Foto: Archivo/Soy502)

Veinte casos más

La cifra informada por Portocarrero representa un incremento de 20 expedientes, en comparación con los reportados en abril pasado.

El 14 de ese mes, el funcionario indicó que iban 57 casos investigados. Además, hizo ver que la mayoría estaba "relacionado con proselitismo y promoción de imagen con fines electorales".

Por su parte, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, detalló que entre los actores a quienes se ha señalado de tales infracciones figuran "personas individuales, alcaldes, diputados y diferentes funcionarios públicos".

Aclaró que, "en las redes sociales lo que hemos visto es promoción de imagen, porque recuérdense que campaña anticipada es pedir un voto".

"En estos momentos, no podemos definir si van a ser candidatos o no, porque no hay convocatoria. En el momento en que presenten su expediente, el Tribunal tendrá que tomar la consideración", remarcó.

Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad de Medios del TSE, confirmó un aumento en la actividad política en las redes sociales. (Foto: Archivo/Soy502)

MP también investiga

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre de ninguno de los actores políticos que estarían siendo indagados por la Inspección General del TSE, pero el Ministerio Público (MP) sí informó sobre la apertura de un caso por presunta campaña anticipada contra el alcalde de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita.

El pasado 4 de abril, se informó que personal de la Fiscalía Contra la Corrupción acudió a la Municipalidad para hacer entrega de un oficio. Esto en seguimiento a una denuncia anónima, por el presunto "uso de vehículos y personal de esa comuna, para entregar verduras y otros productos a vecinos de Santa Catarina Pinula".

"Se indica que se ha hecho público, a través de redes sociales, que el hermano menor del alcalde de Villa Nueva está realizando campaña política anticipada, en el municipio de Santa Catarina Pinula", dio a conocer el MP.

Soy502 intentó conocer la versión del jefe edil por ese tema, pero uno de sus asesores indicó que "por el momento, no hay postura".