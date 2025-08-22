TSE autoriza nuevos partidos políticos, pero con actores ya conocidos

-

Dos políticos que no lograron competir por la Presidencia de la República, forman parte de los partidos que el TSE autorizó recientemente.

A 28 subió la cantidad de partidos políticos habilitados para las próximas elecciones generales, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la inscripción de dos nuevas organizaciones.

Este viernes 22 de agosto se publicaron los respectivos avisos en el diario oficial sobre la autorización de los partidos Servir y Fuerza por Guatemala.

Fuente: TSE

Si bien, ambos grupos políticos se estrenan en el país, en sus filas figuran actores que anteriormente buscaron ocupar la Presidencia de la República.

Personajes conocidos

Uno de los mencionados es Carlos Pineda, quien, después de no lograr participar en los comicios de 2023, apostó por la creación del partido Servir.

El también empresario no aparece como dirigente de la agrupación, pero se encarga del área de formación política, de acuerdo con información oficial.

Para el pasado 13 de agosto, el partido Servir, al cual pertenece Carlos Pineda, registraba cerca de 32 mil afiliados, según el TSE. (Foto: Archivo/Soy502)

En el caso de Fuerza por Guatemala, aparece como secretario general Mauricio Radford, quien intentó competir en las elecciones de 2019, pero tampoco pudo hacerlo. Esto se debió a que su inscripción como candidato presidencial fue revocada.

Por aquel entonces, Radford buscaba postularse con el partido Fuerza, del que fue fundador en 2011. La organización fue cancelada por el TSE en 2020.