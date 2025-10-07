Presupuesto 2026: TSE gastaría más de Q500 millones en preparativos para elecciones

-

El TSE busca implementar la inscripción electrónica de candidatos para las próximas elecciones.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se presentaron ante la Comisión de Finanzas del Congreso y abogaron por la acreditación de los fondos necesarios para cubrir los preparativos de las próximas elecciones generales.

De acuerdo con las autoridades, para 2026 se requerirían Q 502 millones, que serían destinados exclusivamente a actividades preelectorales.

Gastos como la compra de equipo y licencias informáticas, así como proyectos que permitirían fortalecer las delegaciones y subdelegaciones en todo el país, se financiarían con los citados fondos.

Según lo presentado a la sala legislativa, si quedaran recursos sin ejecutar, estos pasarían al presupuesto de 2027, para usarlos directamente en los comicios que habrá ese año.

Q502 millones prevé utilizar el TSE el próximo año, en preparativos para las elecciones generales de 2027.

Estos son los planes que tiene el Tribunal para el próximo año y para los que necesitaría los Q 502 millones solicitados:

Incremento de puestos y jornadas de empadronamiento

y jornadas de empadronamiento Descentralización del voto en área rural

del voto en área rural Equipamiento y licencias informáticas

y licencias informáticas Fortalecimiento de delegaciones y subdelegaciones a nivel nacional

de delegaciones y subdelegaciones a nivel nacional Implementación de la logística electoral

de la logística electoral Inscripción de candidatos con gestión en línea, ágil y objetiva

con gestión en línea, ágil y objetiva Comunicación, divulgación y formación de temas cívicos, políticos y electorales

Pago a partidos políticos

Dentro de su plan de gastos, el TSE también contempla Q 20 millones para el pago de deuda política, es decir, el aporte que recibirán los partidos que obtuvieron votos en las elecciones de 2023.

Además, para gastos de funcionamiento, incluido el voto en el extranjero, la institución solicita Q 441.72 millones. Esto quiere decir que, en total, el Tribunal requiere un presupuesto de Q 963.72 millones.

La cifra es superior en Q 129.81 millones a la asignación que aparece en la propuesta del Ejecutivo, pero los magistrados indicaron que corresponde a las necesidades reales, en el marco del próximo proceso electoral.