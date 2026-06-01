TSE prohíbe por 10 años el uso del nombre, símbolo y emblema del PAN

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El partido político fue cancelado de forma oficial en abril de este año, según la autoridad electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció que el nombre, símbolo o emblema del Partido de Avanzada Nacional (PAN) no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna otra agrupación política durante los próximos diez años.

La medida fue dada a conocer mediante un edicto publicado por la Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE, en el Diario de Centro América este lunes 1 de junio.

En dicha publicación se hace referencia a que el PAN fue cancelado como partido político a través de la resolución SCR-R-45-2026 SEA/wana, emitida el 15 de abril de 2026.

Según el documento, la decisión se fundamenta en lo establecido en el artículo 93, literal b, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y los artículos 94 y 95 de la misma normativa y el artículo 22 de su reglamento.

El Tribunal Supremo Electoral prohíbe utilizar el logo y emblemas del cancelado Partido de Avanzada Nacional #PAN por los próximos 10 años. pic.twitter.com/VMG6IGflsB — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 1, 2026

En la normativa se precisa que la denominación, símbolos y emblemas del partido cancelado quedan protegidos y no podrán ser utilizados por ninguna organización política antes de que transcurra una década desde la cancelación de su inscripción.

El Registro de Ciudadanos también informó que la resolución quedó firme luego de que el pleno de magistrados del TSE resolviera un recurso de apelación el pasado 4 de mayo.

La notificación correspondiente fue realizada el 20 de mayo último, lo que permitió continuar con las publicaciones legales requeridas por la normativa electoral.

Con esta decisión, el PAN deja oficialmente de figurar como organización política vigente en el sistema electoral guatemalteco.

Además, queda impedida cualquier posibilidad de que otra agrupación utilice su identidad partidaria, incluidos su nombre y distintivos, durante los próximos diez años.

El edicto fue suscrito por el director general del Registro de Ciudadanos, Sergio Antonio Escobar Antillón y por la secretaria de esa dependencia Zuly Vanessa Argueta González, y fue fechado el 28 de mayo pasado.