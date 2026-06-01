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Los ocho incendios forestales que permanecen activos en Guatemala

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
01 de junio de 2026, 09:48
Las autoridades mantienen acciones de combate y liquidación de incendios forestales.&nbsp;En la actualidad, permanecen activos 8 incendios en diferentes puntos del país. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Las autoridades mantienen acciones de combate y liquidación de incendios forestales. En la actualidad, permanecen activos 8 incendios en diferentes puntos del país. (Foto: Gobierno de Guatemala)

La Conred informó que actualmente permanecen activos ocho incendios forestales en diferentes puntos del país.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante la temporada de incendios 2026 se han atendido 1,274 incendios forestales en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con los datos proporcionados por la institución, en total se han registrado y atendido 1,731 incendios, de los cuales más del 73 % corresponden a incendios forestales y han requerido la intervención coordinada de brigadas, cuerpos de socorro y entidades gubernamentales en diferentes regiones del país.

Varios incendios permaneces activos y muchos otros siguen bajo labores de prevención para evitar que se activen. (Foto: Conred)
Varios incendios permaneces activos y muchos otros siguen bajo labores de prevención para evitar que se activen. (Foto: Conred)

Actualmente, se reportan ocho incendios forestales activos:

  • 4 en Quiché
  • 1 en Sacatepéquez
  • 1 en Jalapa
  • 1 en Guatemala
  • 1 Chiquimula

Cabe resaltar que Quiché concentra la mayor cantidad de siniestros en atención, con cuatro focos.

La institución reiteró el llamado a la población para prevenir nuevos incendios mediante la reducción de quemas no controladas y el reporte inmediato de cualquier emergencia relacionada con fuego en áreas boscosas.

Las autoridades mantienen acciones de combate y liquidación de incendios forestales. (Foto: Conred)
Las autoridades mantienen acciones de combate y liquidación de incendios forestales. (Foto: Conred)

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