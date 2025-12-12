El turicentro dañado por narcos durante una incursión armada

-

Enfrentamiento entre narcos acabó con un turicentro ubicado en Huehuetenango.

Casi cinco días han pasado desde que se diera a conocer la violenta incursión de integrantes del Cartel de Sinaloa en dos departamentos de nuestro país, técnicos del Ministerio Público (MP) han terminado de procesar las escenas.

Los técnicos procesaron seis escenas entre los municipios de Nentón y Santa Ana Huista, en Huehuetenango y en Tacaná, San Marcos, logrando la documentación de cinco personas fallecidas, aunque a la morgue las autoridades del Inacif confirmaron la recepción de ocho cuerpos, de los cuales dos han sido identificados y entregados a los familiares.

El hostal el Zapotal se encuentra en Nentón, Huehuetenango. (Foto: redes sociales)

Entre las escenas que procesaron los técnicos se encuentra la destrucción parcial del hostal el Zapotal, ubicado en la adea Chajaj, Nentón, donde fueron quemadas siete cañabas, además de daños en otros ambientes del centro de recreación.

Los técnicos del Ministerio Público documentaron la quema de siete ranchos dentro de la propiedad. (Foto: redes sociales)

Por el momento, el MP ha indicado que las investigaciones continuarán bajo el cargo de las fiscalías municipales, quienes con el apoyo de la Policía Nacional Civil darán seguimiento y posible localización de los implicados a fin de poder deducir responsabilidades por los daños y muertes provocadas durante la incursión armada.