Se llevó a una adolescente como "conviviente" y la embarazó

El joven fue acusado de llevarse a la menor sin el consentimiento de los padres.
Investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Rony "N", de 20 años, quien era requerido por un juzgado de Chiquimula, acusado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.
Según las autoridades, el hombre fue denunciado de llevarse como conviviente a una menor de 13 años en Chiquimula. Fruto de esa relación, procrearon un hijo.
La captura se realizó en la aldea Maraxcó, del mismo departamento.
Abusó de una menor de 5 años
En otro hecho, un hombre que laboraba como jardinero en una casa, se aprovechó de la confianza de los padres para abusar de una menor de 5 años.
El abuso ocurrió en 2011, pero hasta este jueves 11 de diciembre se logró la captura del señalado.