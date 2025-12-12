Versión Impresa
Se llevó a una adolescente como "conviviente" y la embarazó

  • Por Jessica González
12 de diciembre de 2025, 12:11
La menor resultó embarazada. (Foto: archivo/Soy502)

El joven fue acusado de llevarse a la menor sin el consentimiento de los padres.

Investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Rony "N", de 20 años, quien era requerido por un juzgado de Chiquimula, acusado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

(Foto: PNC)
Según las autoridades, el hombre fue denunciado de llevarse como conviviente a una menor de 13 años en Chiquimula. Fruto de esa relación, procrearon un hijo.

La captura se realizó en la aldea Maraxcó, del mismo departamento.

Abusó de una menor de 5 años

En otro hecho, un hombre que laboraba como jardinero en una casa, se aprovechó de la confianza de los padres para abusar de una menor de 5 años. 

El abuso ocurrió en 2011, pero hasta este jueves 11 de diciembre se logró la captura del señalado.

