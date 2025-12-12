Se llevó a una adolescente como "conviviente" y la embarazó

-

El joven fue acusado de llevarse a la menor sin el consentimiento de los padres.

Investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Rony "N", de 20 años, quien era requerido por un juzgado de Chiquimula, acusado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

(Foto: PNC)

Según las autoridades, el hombre fue denunciado de llevarse como conviviente a una menor de 13 años en Chiquimula. Fruto de esa relación, procrearon un hijo.

La captura se realizó en la aldea Maraxcó, del mismo departamento.

Capturado por violación de una menor



En la aldea Maraxcó, Chiquimula, investigadores de la #DEIC detuvieron a Rony "N", de 20 años, requerido por un juzgado de ese departamento, acusado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación pic.twitter.com/amVrIbQfGo — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 12, 2025

Abusó de una menor de 5 años

En otro hecho, un hombre que laboraba como jardinero en una casa, se aprovechó de la confianza de los padres para abusar de una menor de 5 años.

El abuso ocurrió en 2011, pero hasta este jueves 11 de diciembre se logró la captura del señalado.