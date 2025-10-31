Turista extranjero muere al intentar subir el volcán Acatenango

Una tragedia enluta la ruta de ascenso al Volcán Acatenango. Las autoridades confirmaron la muerte de un turista estadounidense quien falleció mientras escalaba.
El turista estadounidense, Gustavo Ivan Xicara Mayen, de 37 años, falleció la tarde de este viernes en las faldas del volcán Acatenango.
Este hecho se registró en la aldea La Soledad, en Acatenango, Chimaltenango, cuando los viajeros se encontraban subiendo dicho volcán.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados por los visitantes, quienes les reportaron que la víctima se encontraba inconsciente.
Los socorristas a su llegada confirmaron que Xicara Mayen, quien tiene familiares guatemaltecos, ya no contaba con signos vitales.
Por lo tanto, procedieron a notificar a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de establecer las causas del deceso.