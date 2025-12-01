Autoridades en alerta por personas que escalan volcanes de alto riesgo (video)

-

Muchas personas están escalando volcanes sin medir consecuencias, se fotografían dentro de cráteres de volcanes activos, lo cual es altamente peligroso.

Las autoridades están en alerta debido a los riesgos que muchos turistas y escaladores están corriendo al subir volcanes activos.

Dos grupos de turistas fueron captados intentando escalar el cráter MacKenmey del volcán de Pacaya, pese a que la zona ha sido declarada como de alto riesgo.

Las imágenes, compartidas por el Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas, muestran a varias personas que iban orientadas por guías no autorizados que ofrecen realizar tours en esta área.

Durante un operativo, realizado por el Politor de la Policía Nacional Civil (PNC), guarda recursos del parque y personal de asistencia del INGUAT, los grupos fueron detenidos y alertados.

Asimismo, se reconoció a los supuestos guías, a quienes se les hará la denuncia respectiva.

#riesgo @parque.volcan.paca Escalar el cráter MacKenney está totalmente prohibido, no se deje engañar por falsos guías. El riesgo para toda persona en esta área es extremo. Denuncie a cualquier persona que promueva esta actividad. #peligro #denuncia @PNCdeGuatemala @Muni San Vicente Pacaya @Inguat ♬ Alerte ! - Maximilien Mathevon

Un cráter restringido

El cráter Mackenney es el principal del volcán de Pacaya, uno de los más activos de Guatemala. Se ubica en el límite entre los departamentos de Guatemala y Escuintla, y es un destino turístico popular por su espectáculo natural.

Sin embargo, escalarlo está prohibido por las autoridades ya que el cráter es conocido por lanzar flujos de lava y ceniza, con explosiones que pueden alcanzar los 100 metros de altura.

Volcán Santiago, también bajo alerta

El volcán Santiaguito, ubicado en Quetzaltenango, mantiene un nivel de actividad alto.

Este se ha caracterizado por constantes explosiones, algunas de hasta tres por hora, y fuerte caída de ceniza. La actividad volcánica es continua y requiere monitoreo por el riesgo que representa.

La actividad explosiva genera columnas de ceniza que alcanzan hasta los mil metros de altura sobre el cráter. El material volcánico es desplazado por los vientos, afectando a comunidades cercanas e incluso a más de 60 kilómetros, con expulsión de material piroclástico.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y e Insivumeh mantienen la alerta activa.