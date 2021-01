Como parte de las políticas de uso, Twitter anunció que se aproxima el nuevo proceso de verificación de perfiles, algo que muchos usuarios esperan para oficializar su cuenta.

La red social también dio a conocer los criterios a seguir a la hora de otorgar el sello de autenticidad y los motivos por los que podrías perderlo:

Twitter retirará la insignia azul a los perfiles que no cumplan con las nuevas condiciones.

Por ejemplo:

1. Las cuentas que lleven más de seis meses sin actividad.

2. Que no completen algunos apartados del perfil, como la biografía.

3. Las cuentas de sátira o de humor.

4. Quienes hayan sufrido alguna penalización por parte de Twitter al incumplir las normas en los últimos meses.

La medida pondrá en claro la duda acerca de qué cuentas podrán obtener verificación.

Last call! As part of our new verification policy, we’ll remove verification badges from inactive and incomplete accounts starting tomorrow, January 22.



We've reached out directly to those who need to take action to stay verified. For more info: https://t.co/pDI1YmZOM7 pic.twitter.com/J3Aj9H3X7x — Twitter Support (@TwitterSupport) January 21, 2021

