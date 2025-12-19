CACIF rechaza incremento al salario mínimo 2026 y advierte riesgos en empleabilidad

-

CACIF considera que el incremento salarial 2026 carece de sustento técnico y pone en riesgo el empleo formal, la competitividad y la formalidad laboral.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó su rechazo al incremento del salario mínimo para 2026, al considerar que la medida no cuenta con un sustento técnico adecuado y que podría afectar negativamente el empleo formal, la competitividad y la formalidad laboral en el país.

Al respecto, CACIF indicó que el sector privado participó de forma activa en el diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas técnicas diferenciadas por región, las cuales no habrían sido consideradas.

A su juicio, un aumento sin base técnica profundiza el problema de la informalidad, que ya alcanza a cerca del 70% de la población económicamente activa, y podría empujar a más trabajadores a salir del empleo formal, con la consecuente pérdida de prestaciones y seguridad social. "miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y seguridad social" advirtió.

CACIF recordó que decisiones similares en 2025 frenaron la recuperación del empleo formal, evitando la creación de unos 40 mil puestos de trabajo, y advirtió que el ajuste para 2026 podría agravar esta situación para los jóvenes. "el incremento para 2026 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente a los jóvenes", indicó.

Además, alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

Finalmente, CACIF reiteró la necesidad de una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, y advirtió que el incremento decretado para 2026 pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país.