Fuerte accidente entre camiones deja fallecidos en Santa Lucía Cotzumalguapa

Un accidente de tránsito entre dos camiones se reportó esta mañana del 19 de diciembre en el kilómetro 90.2 de la ruta a Cerro Colorado en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar donde se percataron que dos personas habían fallecido y brindaron atención pre hospitalaria a algunos heridos.

El percance se dio entre un camión repartidor de agua purificada y un camión que trasladaba materiales de ferretería.

Los fallecidos quedaron atrapados en el vehículo. (Foto: CBV)

Un hombre que resultó herido fue identificado como Hilder Gómez, de 24 años quien era ayudante del camión repartidor de agua purificada, mientras que el piloto Héctor Contreras de 32 años resultó ileso.

El herido que fue trasladado presentaba fractura en la muñeca izquierda y golpes en la parte frontal del cráneo.

En el camión repartidor quedaron los cuerpos sin vida del piloto y su ayudante, a quienes al cierre de esta nota no se les había identificado.

Uno de los afectados fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: CBV)