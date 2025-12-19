Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor se "distrae" por unos segundos, impacta con un auto y huye (video)

  • Por Jessica González
19 de diciembre de 2025, 11:35
El accidente fue grabado por el auto afectado. (Foto: captura de video)

El accidente fue grabado por el auto afectado. (Foto: captura de video)

El conductor huyó del lugar tras impactar con el auto. 

OTRAS NOTICIAS: Localizan tres cuerpos flotando en el Lago de Amatitlán

Un incidente de tránsito se registró esta mañana de viernes 19 de diciembre en los alrededores del Campo Marte, zona 5.

Imágenes captaron el momento en que el conductor de una motocicleta se conducía por uno de los carriles del sector, cuando se distrajo por unos segundos y terminó impactando con el auto de adelante que recién había frenado.

Tras el hecho, el conductor huyó del lugar.

Este es el video: 

Hasta ahora se desconocen los daños causados, pero varios usuarios han señalado la poca responsabilidad del involucrado.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar