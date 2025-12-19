Conductor se "distrae" por unos segundos, impacta con un auto y huye (video)

El conductor huyó del lugar tras impactar con el auto.
OTRAS NOTICIAS: Localizan tres cuerpos flotando en el Lago de Amatitlán
Un incidente de tránsito se registró esta mañana de viernes 19 de diciembre en los alrededores del Campo Marte, zona 5.
Imágenes captaron el momento en que el conductor de una motocicleta se conducía por uno de los carriles del sector, cuando se distrajo por unos segundos y terminó impactando con el auto de adelante que recién había frenado.
Tras el hecho, el conductor huyó del lugar.
Este es el video:
Hasta ahora se desconocen los daños causados, pero varios usuarios han señalado la poca responsabilidad del involucrado.