Luego de caída en la bolsa, banco suizo UBS compra a su rival Credit Suisse

Banco suizo UBS compra a su rival Credit Suisse, con el argumento de estabilizar el sistema financiero mundial.

Esto surge luego de la fuerte caída de Credit Suisse en la bolsa de valores durante esta semana.

El banco Credit Suisse, una de las 30 entidades financieras más importantes a nivel global, se enfrentó a un fin de semana crucial para intentar restaurar la confianza de los inversores antes de la apertura de los mercados el lunes y evitar así otra semana negra.

Credit Suisse vivió una semana difícil en que que fue necesaria la intervención del banco central con una línea de liquidez de 53,700 millones de dólares, su valor bursátil era de alrededor de 8,700 millones de dólares en el cierre del viernes 17 de marzo.

El viernes la acción del segundo banco suizo en la bolsa de Zúrich perdía 11.10%, hasta los 1.7975 francos suizos.

Ante ello, el mayor grupo bancario suizo, UBS, comprará a su rival Credit Suisse, declaró el domingo el presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, afirmando que es la mejor manera de "restablecer la confianza".

Esta solución "no solo es decisiva para Suiza (...) sino para la estabilidad de todo el sistema financiero mundial", afirmó Berset.