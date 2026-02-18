La UEFA investigará caso de racismo en el Benfica vs Real Madrid

-

La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación por las acusaciones de comportamientos discriminatorios después de que el futbolista brasileño Vinícius denunciara insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni en el partido Benfica-Real Madrid.

En un comunicado, la UEFA anunció que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio".

Tras abrir el marcador al minuto 50, Vinícius celebró delante de los aficionados del Benfica, lo que provocó una acalorada discusión con varios jugadores del equipo portugués y que le valió al brasileño una amonestación.

Cuando parecía que el partido iba a reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, aparentemente para decirle que el internacional argentino le había llamado 'mono'.

El francés Aurélien Tchouaéni, mediocampista del Real Madrid, comentó que "esto es inaceptable. Vini nos contó que el tipo le había llamado mono escondiéndose bajo su camiseta".

En la red Instagram, Vinicius comentó que "los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta delante de la boca para mostrar lo débiles que son".

El astro francés Kylian Mbappé, también del Real Madrid, consideró que Prestianni no "merecía" jugar en la Champions League. "No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de fútbol de Europa se comporte así", comentó.