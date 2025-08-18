Xabi Alonso: "¿Mastantuono elige a Messi? Es lógico, lo entiendo"

-

Franco Mastantuono fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, y su incorporación no pasó desapercibida, especialmente en Argentina. Sin embargo, en medio del entusiasmo por su llegada, sus declaraciones generaron cierta controversia al afirmar que, para él, Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo. La reacción no tardó en llegar, y quien respondió fue Xabi Alonso.

Aunque Lionel Messi ha marcado una era en el fútbol durante más de 15 años, para los aficionados del Real Madrid el máximo ídolo sigue siendo Cristiano Ronaldo. Es por eso que muchos en la Casa Blanca tienden a inclinarse por el portugués cuando se trata del eterno debate futbolístico.

"Desde mi punto de vista, Messi es el mejor del mundo", dijo el exjugador de River frente a los medios en Madrid. Sus palabras, como era de esperarse, generaron revuelo. En la previa del debut liguero ante Osasuna, Xabi Alonso fue consultado sobre el tema, y su respuesta fue clara.

️ ¿Habrá alguna recomendación a Franco Mastantuono por sus palabras sobre Messi?



️ Xabi Alonso: ¿Recomendación? "Yo lo entiendo perfectamente es argentino y es zurdo."



"Me parece lógico que su jugador preferido sea Messi. Es argentino, zurdo... no me sorprende en lo más mínimo", afirmó el entrenador del Real Madrid, quien no solo no criticó al joven futbolista, sino que también respaldó su punto de vista.

Además, Xabi se refirió al posible debut de Mastantuono: "Podría tener minutos mañana. Tiene calidad, energía, y se compromete defensivamente. En este corto tiempo ya he notado ese carácter luchador típico del jugador argentino. Es talentoso y competitivo". El técnico no escatimó elogios para su nuevo refuerzo.