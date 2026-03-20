El último "meme" que hizo Chuck Norris antes de morir

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Antes de morir Chuck Norris publicó el "último meme" en sus redes sociales.

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Para celebrar su cumpleaños número 86, el actor y artista marcial dejó un video donde hizo una broma muy al estilo de los memes que lo hicieron viral en internet.

El famoso publicó un video donde donde celebraba su natalicio realizando su entrenamiento en Hawaii. "No envejezco. Subo de nivel", dijo tras revelar su rutina física, marcando este como su último "meme" en vida.

"¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de acción lúdica en un día soleado para hacerte sentir joven. Agradezco un año más, gozar de buena salud y tener la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado para mí mucho más de lo que jamás podrán imaginar", escribió.

Su muerte

Chuck Norris falleció el jueves 19 de marzo en Kauai, Hawaii según informó su familia en un comunicado compartido el viernes en su cuenta de Facebook. El actor había sido hospitalizado de manera repentina, sin embargo se dijo que estaba mejor y de buen ánimo. Se desconoce la causa de su muerte.

"Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y estaba en paz", se lee.

Su trayectoria

Nacido en 1940, es un renombrado artista, fue siete veces campeón mundial de karate y creó del estilo Chun Kuk Do.

Su fama mundial despegó tras pelear con Bruce Lee en "Way of the Dragon" (1972), también protagonizó la serie "Walker, Texas Ranger".

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