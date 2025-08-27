El último viaje de una madre que llevaba a su hijo a terapia en San Cristobal

-

Un hijo lamenta la muerte de su mamá quien lo acompañaba a un centro de terapia física en San Cristobal.

Luis Fernando no soltaba la mano de su madre, Gloria Dilia Equité Román, de 68 años, después de que ella resbalara del estribo del bus en el que viajaban, hacia un centro de terapia física en cercanías de San Cristobal.

"Es mi culpa, madre, lo siento...", repetía el hijo junto al cuerpo de la mujer.

Las personas fueron testigos de los momentos de dolor del hijo al ver el cuerpo de su madre sobre el asfalto. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El hecho ocurrió en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, ingreso a Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, la mañana de este miércoles 27 de agosto.

Bomberos Voluntarios localizaron a la víctima, quien ya había fallecido a causa del trauma en la cabeza.

Los Bomberos Voluntarios llegaron al kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, ingreso a Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

De acuerdo con familiares, la víctima salió de madrugada de Santa Elena Barillas, Villa Canales, para llevar a su hijo a terapia física.

Luis Fernando no soltaba la mano de su madre Gloria Equité de 68 años, quien murió luego que resbalar del estribo del bus cuando se dirigían a un centro de terapia física. (Foto: Redes sociales)

Además, explicaron que debido a la falta de recursos económicos y a la ausencia de transporte propio, siempre utilizaban autobuses para trasladarse.

Testigos relataron a los investigadores que la mujer y su hijo se habían acercado a la puerta porque se aproximaba su parada; en ese momento, el bus tomó una curva a velocidad, lo que provocó que ella resbalara y cayera. Su hijo intentó sujetarla de la mano, pero no logró evitar la caída.

Capturan a piloto

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recabaron información de testigos que proporcionaron el número de placa y las características del bus; con esos datos iniciaron la búsqueda y localizaron la unidad en un predio de la Comunidad, zona 10 de Mixco.

El paso por el ingreso a ciudad San Cristóbal fue cerrado por el Ministerio Público. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

En el lugar capturaron a Oscar Pérez, piloto del bus, quien pretendía abandonar el vehículo.

Según el reporte policial, al momento de la detención presentaba un fuerte olor a licor, por lo que se presume que conducía bajo efectos de alcohol.

*Con información de Nuestro Diario

