Vías alternas tras accidente de tránsito hacia el Periférico zona 7

El accidente provocó congestión vehicular y se recomienda considerar vías alternas.

Un accidente de tránsito registrado en la bajada del puente Bethania hacia el Periférico, frente a la colonia Cuatro de Febrero, dejó como saldo una persona fallecida.

Autoridades de tránsito indicaron que se busca a un vehículo de carga presuntamente involucrado en el hecho.

Una persona quedó fallecida y el MP inicia cierres viales. (Foto: Amilcar Montejo)

La emergencia provocó cierres vehiculares en el área y afectó la circulación en distintos puntos de la ciudad.

Rutas alternas

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que debido a la situación se recomienda a los conductores provenientes de Mixco utilizar el bulevar Tulam Tzu para dirigirse hacia el bulevar Kaminal Juyú, pasar por el parque La Democracia y continuar por el bulevar La Madre, lo que les permitirá llegar a la avenida El Cementerio y posteriormente conectar con la avenida Elena y el centro de la ciudad.

Ruta alterna por Bulevar el Naranjo. (Foto: Amilcar Montejo)

Asimismo, los automovilistas que se movilizan desde la colonia Bethania hacia el centro aún pueden transitar por ese tramo, aunque Montejo señaló que, en caso de que el Ministerio Público (MP) ordene cierres en el área, el tránsito deberá ser desviado hacia el Periférico, con dirección a la calzada San Juan y la calzada Roosevelt.

Para quienes provienen de la zona 7 con rumbo al centro, la alternativa habilitada es el carril auxiliar frente a la colonia Cuatro de Febrero, lo que permitirá avanzar hacia el área central mientras se mantiene el cierre parcial en el sector del accidente.

