El único museo del ron en Guatemala que debes visitar en Xela

-

El Museo Casa Botrán en Santa Rita, La Esperanza, Quetzaltenango, se ha consolidado como la parada obligatoria para quienes buscan conocer la historia del ron guatemalteco. Este destino cultural, el único espacio dedicado a la tradición del ron en el país, ofrece tres experiencias únicas: un recorrido completo con cata guiada, la creación de tu propia botella personalizada, y un taller práctico de mixología, actividades que atraen tanto a turistas como a celebridades. Descubre cómo llegar a este singular espacio y los costos de las experiencias del Museo Casa Botrán.

En las faldas del cerro San Sijá, en Santa Rita, La Esperanza, Quetzaltenango, se encuentra el Museo Casa Botran, el único espacio en Guatemala dedicado a contar la historia del ron, una tradición que ha acompañado a generaciones.





Deportivo Botrán de Quetzaltenango que jugó en la Liga Nacional de Futbol de Guatemala. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Este destino se ha convertido en parada obligatoria tanto para locales como para turistas extranjeros. Entre las personalidades que han visitado el lugar destacan el grupo mexicano Bronco y el cantante de reguetón Wisin.

El museo ofrece una experiencia diferente que combina historia, arte y degustación, en un entorno rodeado de naturaleza.





Las instalaciones se encuentran a los pies del cerro San Sija, en Quetzaltenango. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Según explicó Walter Soto, coordinador del museo, los visitantes pueden elegir entre tres experiencias distintas, diseñadas para disfrutar del ron desde diferentes perspectivas.

Tres formas de vivir la experiencia

1. Recorrido completo por el museo y cata guiada

La experiencia más completa inicia con un recorrido por el museo, diseñado con la forma de una barrica gigante. En su interior se exhiben artefactos históricos, documentos, periódicos, panfletos y piezas que narran la evolución del ron en Guatemala y la historia de la familia fundadora.





Como parte del recorrido se conoce la historia de los fundadores los hermanos Botran. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El recorrido continúa por la zona industrial, donde se pueden apreciar las bodegas de añejamiento, el taller de barricas y la cava de alta bruma, un espacio con paredes de piedra volcánica.

La experiencia concluye con una cata con maridaje y un cóctel de cortesía en un ambiente diseñado para el relajamiento.

Costo: Q300 por persona.

2. Creación de botella personalizada

Esta opción permite al visitante crear su propia botella eligiendo tres tipos de maceraciones. Al finalizar, se entrega la botella con su caja y una etiqueta personalizada con el nombre del participante. Costo: Q300.

3. Taller de mixología

La tercera experiencia se realiza el último sábado de cada mes a las 2:00 de la tarde, e incluye un recorrido por el museo y un taller práctico donde los asistentes aprenden a preparar tres cócteles con ron.

Al finalizar, reciben un diploma de participación.

Costo: Q300.

Los recorridos se ofrecen de domingo a viernes en horarios de 10:00 a. m. y 2:00 p. m., y los sábados a las 10:00 a. m., 12:00 m. y 3:00 p. m.

¿Como llegar?

Desde la Ciudad de Guatemala, el viaje hacia el Museo Casa Botrán tiene una duración aproximada de cuatro horas y media en vehículo particular.





El museo está construido en forma de barrica. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Se debe tomar la Carretera Interamericana (CA-1) rumbo a Quetzaltenango. Al llegar a la cabecera departamental, se continúa hacia el municipio de La Esperanza y luego hacia la comunidad de Santa Rita, ubicada a los pies del cerro San Sija.

Se cuenta con diferentes espacios y área para recibir a los visitantes.

Durante el trayecto, se encuentra señalización que indica el ingreso hacia el museo, pasando por el área conocida como La Quebrada y los bosques de La Esperanza.

El Museo Casa Botran no solo celebra la historia del ron guatemalteco, sino también la pasión, el arte y la identidad que acompañan cada botella. Es una experiencia imperdible para quienes buscan turismo cultural con sabor y tradición.



