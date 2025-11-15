La notificación de piloto en pleno vuelo que alertó en el Aeropuerto La Aurora

Las unidades bomberiles y equipos de emergencia del Aeropuerto Internacional Las Aurora, fueron alertados luego de que una aeronave hiciera una notificación en pleno vuelo, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La situación, que afecta la capacidad del avión para mantener niveles adecuados de oxígeno a mayores alturas, llevó al piloto a solicitar autorización para realizar órbitas de espera cerca del aeropuerto.
"Estas maniobras consisten en dar vueltas controladas en un punto seguro y forman parte de los protocolos internacionales que se aplican siempre que una aeronave reporta cualquier tipo de anomalía", aclaró la DGAC.
Además, detalló que: "Esta situación no constituye una emergencia. Se trata de un procedimiento normal establecido en la aviación internacional, que se aplica cada vez que una aeronave reporta cualquier indicación a bordo, por mínima que sea", detalló la DGCA.
No pasó a más
Como medida de prevención, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del AILA, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades bomberiles, personal de rescate y organismos de apoyo, preparados para actuar si era necesario.
No obstante, la institución confirmó que el inconveniente fue resuelto a bordo y la aeronave continuó su ruta hacia el destino originalmente planificado, sin requerir un aterrizaje de emergencia.