Unifican y actualizan bases del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias

El premio será entregado por el ministro de Cultura y Deportes.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) unificó y actualizó en un solo acuerdo ministerial la creación, bases y monto de premiación para la entrega del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que anteriormente estaba contenido en tres resoluciones distintas.

En el Acuerdo Ministerial 856-2025, el MCD derogó los acuerdos ministeriales 57-88, 1126-2011 y 1296-2022. El primero corresponde a la creación del premio, con el segundo da vida a las bases para presentar a los candidatos y con el tercero, se estipulaba el monto económico que recibiría el ganador.

En los considerandos del referido Acuerdo Ministerial se señala que el Viceministerio de Cultura expuso la necesidad de derogar los acuerdos anteriores para actualizar las condiciones y procedimientos aplicables para otorgar el premio.

Diploma que se entrega al ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. (Foto: AGN / Soy502)

Entre las actualizaciones que se hicieron destaca que ahora el ganador, además de recibir la medalla de oro y el diploma y publicación de su obra, recibirá un reconocimiento económico de US$ 10,500 (Q 80,430), anteriormente estaba estipulado en Q 150,000.

Otro de los cambios es que ahora el premio se entregará en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura con la presencia de la máxima autoridad del MCD. Según el Acuerdo 1296-2022 el premio se entregaba en una ceremonia en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sin la participación del ministro de Cultura.

También hay cambios en las bases para entregar el premio, ahora serán las siguientes:

Presentación de candidaturas de escritores guatemaltecos.

Las candidaturas al premio pueden ser presentadas por instituciones académicas o culturales, editoriales y por personas que han sido ganadoras anteriores del premio.

Se respalda la propuesta con hoja de vida, archivo digital de las publicaciones, enlaces web o copias digitales de las obras y reseñas y críticas de las publicaciones

El premio solo puede entregarse a un autor vivo.

Las ramas que pueden participar son narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia.

El nuevo acuerdo también señala que los casos no previstos serán resueltos por el Viceministerio de Cultura y deroga, además de los tres acuerdos de años anteriores, cualquier otra disposición que contravenga el mismo.