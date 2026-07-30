Mujer llega de visita a la cárcel y termina tras las rejas

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Al tratar de ingresar al centro preventivo, terminó capturada debido a que tenía una orden vigente en su contra.

Una mujer identificada como Josselin "N", de 23 años, pretendía visitar a un privado de libertad en La Granja Canadá, Escuintla, cuando fue sorprendida al ser capturada.

Según el reporte policial, al momento de ser identificada se estableció que tenía orden de captura por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Se estableció que la joven iba a visitar un amigo que guarda prisión desde el 2023 por robo agravado. Además, las investigaciones indican que la mujer es solicitada por un juzgado de Guatemala, desde el 25 de mayo de este año.

Tras su detención, la mujer quedo en prisión preventiva, ya que será enviada ante el juzgado que la requiere, para que pueda aclarar su situación legal.

La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación penal. (Foto: PNC)

En un caso similar

Durante un operativo de seguridad realizado el pasado 12 de julio, en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, ubicado en Escuintla, se logró la aprehensión de Ana "N", conocida por su alias "La Luly", mientras intentaba ingresar en dicho centro carcelario.

La mujer es acusada de extorsión; sin embargo, fue capturada en su intento de visitar a su conviviente César Armando Pérez, quien guarda en prisión desde 2008 al haber sido acusado de violación, según dio a conocer la PNC.

*Con información de Armando Solórzano.