Unión Europea prorroga sanciones en contra de Consuelo Porras y otros guatemaltecos

-

La Unión Europea prorrogó por un año más las sanciones emitidas en contra de ocho personas y una entidad de Guatemala.

El Consejo de la Unión Europea prorrogó hasta el 13 de enero de 2027 las sanciones emitidas en contra de ocho guatemaltecos y una entidad por considerar que "socavan la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder".

Las medidas restrictivas fueron impuestas en 2024, pero se han ido prorrogando.

"Las personas incluidas en la lista están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos. Tanto las personas como la entidad que figuran en las listas de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, la ciudadanía y las empresas de la UE están sujetas a la prohibición de poner fondos a su disposición, tanto directa como indirectamente", informó la institución.

Además, la UE reiteró que son sanciones individuales y no afectan a la población general de Guatemala.

"La UE y Guatemala mantienen desde hace tiempo una asociación, y la UE persevera en su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país. El envío de una misión de observación electoral de la UE en 2023, la clara posición de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y estas sanciones específicas forman parte de este empeño", enfatizó.

El Consejo de la #UnionEuropea ha renovado hasta el 13 de enero de 2027 las sanciones de la UE contra los responsables de las acciones que socavan la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en #Guatemala https://t.co/81srdFmcty — Thomas Peyker (@TPeyker) January 9, 2026

Los sancionados

Consuelo Porras - Fiscal General del Ministerio Público

Ángel Pineda - Secretario General del Ministerio Público

Rafael Curruchiche - Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad

Leonor Morales - Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad

Fredy Orellana - Juez Séptimo de instancia Penal

Jimi Bremer - Juez Décimo de instancia Penal

Ricardo Méndez Ruiz - Presidente de la Fundación contra el Terrorismo

Raúl Falla - Representante legal de la Fundación contra el Terrorismo

Fundación contra el Terrorismo

"La UE seguirá trabajando con el Gobierno guatemalteco y con todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos. En el marco de este esfuerzo, en 2026 la UE ha movilizado una misión ad hoc de apoyo a los procesos de selección y nombramiento para tres importantes instituciones (el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General), que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de Derecho y la democracia en el país", finalizó la UE.