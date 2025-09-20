Ferrari levanta la mano para ponersela complicada a McLaren en Bakú

La leyenda Lewis Hamilton recuperó el brillo al lograr el mejor tiempo en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán este viernes por delante de su compañero en Ferrari Charles Leclerc, en una sesión en la que los McLaren, que dominan el Mundial, tuvieron problemas.
El siete veces campeón del mundo superó a Leclerc y a su compatriota George Russell (Mercedes) por 74 y 477 milésimas de segundo, respectivamente.
Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día en las orillas del Mar Caspio y podría dar la sorpresa el sábado en la clasificación contra los grandes favoritos, los pilotos de McLaren.
Muchos pilotos, incluidos los de Ferrari, tocaron los muros en diferentes puntos del espectacular trazado urbano de Bakú.
Los monoplazas McLaren, en cambio, no brillaron en la segunda sesión del día. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, solo logró el 12º tiempo.
Lando Norris, por su parte, vio su sesión interrumpida de forma prematura a mitad de la prueba después de chocar contra un muro y romper la suspensión trasera izquierda. El británico, no obstante, logró el décimo puesto.
Después de lo visto en el primer día, McLaren necesitará una mejora significativa durante el fin de semana si quiere certificar un segundo campeonato de constructores consecutivo.