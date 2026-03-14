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Avioneta se desploma y deja personas fallecidas en San Marcos

  • Por Geber Osorio
14 de marzo de 2026, 17:29
La aeronave cayó en una zona boscosa de San Marcos este sábado. (Foto: Redes sociales)

La aeronave cayó en una zona boscosa de San Marcos este sábado. (Foto: Redes sociales)

Usuarios de redes sociales han compartido imágenes tras el accidente aéreo.

OTRAS NOTICIAS: Fallece una de las mujeres heridas tras el accidente en la autopista

Un accidente aéreo se registró la tarde de este sábado 14 de marzo en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.

Una avioneta se desplomó en ese lugar y ha dejado a dos personas fallecidas, siendo un hombre y una mujer en estado de gestación, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

(Foto: Redes sociales)
(Foto: Redes sociales)

Asimismo, una tercera persona fue trasladada a la emergencia de Hospital Nacional de San Marcos con heridas de gravedad.

Imágenes han comenzado a circular en las redes sociales, en donde se observa que vecinos del sector y socorristas tratan de rescatar a los tripulantes de la aeronave.

Otro accidente aéreo

En horas de la mañana de este sábado se informó sobre un accidente aéreo, a través de un comunicado la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), en Tiquisate, en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con la información de la DGAC, la aeronave estaría realizando trabajos agrícolas cuando ocurrió este percance. Según explicaron, la única persona que viajaba en ella, resultó ilesa.

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

LEE MÁS: Aeronave que realizaba trabajos agrícolas sufre accidente en Tiquisate

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