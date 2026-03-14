Avioneta se desploma y deja personas fallecidas en San Marcos

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Usuarios de redes sociales han compartido imágenes tras el accidente aéreo.

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Un accidente aéreo se registró la tarde de este sábado 14 de marzo en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.

Una avioneta se desplomó en ese lugar y ha dejado a dos personas fallecidas, siendo un hombre y una mujer en estado de gestación, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

(Foto: Redes sociales)

Asimismo, una tercera persona fue trasladada a la emergencia de Hospital Nacional de San Marcos con heridas de gravedad.

Imágenes han comenzado a circular en las redes sociales, en donde se observa que vecinos del sector y socorristas tratan de rescatar a los tripulantes de la aeronave.

Avioneta se desploma en zona boscosa del municipio de Esquipulas Palo Gordon, en el departamento de San Marcos. De manera preliminar se reportan personas fallecidas y heridas. pic.twitter.com/pP6E4orvG9 — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 14, 2026

Otro accidente aéreo

En horas de la mañana de este sábado se informó sobre un accidente aéreo, a través de un comunicado la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), en Tiquisate, en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con la información de la DGAC, la aeronave estaría realizando trabajos agrícolas cuando ocurrió este percance. Según explicaron, la única persona que viajaba en ella, resultó ilesa.

(Foto: DGAC)

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