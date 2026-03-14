Aeronave que realizaba trabajos agrícolas sufre accidente en Tiquisate

De acuerdo con las autoridades, una persona viajaba en la mencionada aeronave y resultó ilesa.
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A través de un comunicado la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC) informó que se encuentra en desarrollo la atención de un percance aéreo en Tiquisate, en el departamento de Escuintla.
Luego de que una aeronave agrícola, air tractor modelo AT-401, sufriera un accidente en la pista de la Finca Santa Irene, ubicada en ese municipio.
De acuerdo con la información de la DGAC, la aeronave estaría realizando trabajos agrícolas cuando ocurrió este percance. Según explicaron, la única persona que viajaba en ella, resultó ilesa.