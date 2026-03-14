Fallece una de las mujeres heridas tras el accidente en la autopista

La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el aparatoso percance vial.
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Una mujer falleció luego de haber sido trasladada gravemente herida a un hospital, esto derivado al trágico accidente registrado en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.
Se trata de Rosa Elvira Gómez Garcia, de 48 años, quien murió a su ingreso al hospital, según informaron Bomberos Voluntarios horas más tarde del percance vial, en el que se vieron afectados varios vehículos.
Otras tres personas fallecieron en el lugar en donde se registró la múltiple colisión, pero estas víctimas aún no han sido identificadas.
Mientras que, dos personas adultas y una bebé de 11 meses se encuentran hospitalizadas.
El accidente
Un camión descontrolado se atravesó a la vía contraria a alta velocidad, lo que provocó que impactara de frente con varios vehículos que transitaban en dicha autopista.
Esto también ha provocado congestionamiento en el sector derivado a que el paso vehicular se encuentra bloqueado parcialmente.