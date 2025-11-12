Corte de energía afecta funcionamiento del Renap en zona 7

El Renap informó sobre una interrupción del servicio y trámites de la Zona 7 de la Capital, incluyendo la sede central y la agencia ubicada en el centro comercial Russ Mall.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que una interrupción en el suministro eléctrico y daños en el cableado han afectado el funcionamiento de la planta eléctrica de su sede central, ubicada en la zona 7 de la capital.
Debido a esta situación, el servicio en esa oficina presenta irregularidades. Asimismo, el Renap indicó que la atención en su agencia del centro comercial Rus Mall, también en zona 7, se ve afectada, pues depende del abastecimiento eléctrico del mismo complejo.
El Renap aclaró que este incidente afecta únicamente las oficinas de zona 7, mientras que el resto de las sedes a nivel nacional opera con normalidad.
Además, recordó a la población que pueden realizar diversos trámites a través de su portal en línea oficial eportal.renap.gob.gt/ y la aplicación RENAP SE.