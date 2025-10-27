MP congela fondos de proyecto de salud por $912 millones

-

Esta inmovilización de fondos, basada en la Ley de Extinción de Dominio, implica la prohibición inmediata de realizar pagos y ya fueron notificadas instituciones clave como el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas sobre el congelamiento de los recursos.

El Ministerio Público (MP) ordenó el congelamiento de más de 912 millones de dólares (cerca de siete mil ciento dieciséis millones de quetzales) vinculados a un proyecto del sistema nacional de salud.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Extinción de Dominio, que también estableció la prohibición de realizar pagos relacionados con esos fondos.

Los fondos congelados estarían vinculados directamente a un proyecto de salud enfocado en el aprovisionamiento de medicamentos e insumos para la Red Pública de Salud. (Foto: Archivo/Soy502)

El dinero corresponde al saldo pendiente del proyecto "Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de la Red Pública de Salud en Guatemala", según indicó el MP.

Además, el MP informó que este programa cuenta con financiamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“ La acción fue realizada conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de que se efectúen las anotaciones correspondientes de forma inmediata, hasta que concluya la investigación en curso ” Ministerio Público

Esta decisión se basa en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, que faculta a las autoridades a inmovilizar bienes o recursos mientras avanza una investigación.

"La medida ya ha sido notificada al juez competente para su convalidación, conforme a los procedimientos legales vigentes." enfatizó el MP.

Asimismo, las instituciones involucradas, entre ellas el Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya fueron notificadas para cumplir con la orden.