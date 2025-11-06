Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Música, batucada y más: USAC anuncia su Festival Navideño 2025

  • Por Jessica González
06 de noviembre de 2025, 11:05
El Festival navideño será este viernes 7 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

El Festival navideño será este viernes 7 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha convocado oficialmente a estudiantes, familiares y colaboradores a participar en el Festival Navideño Universitario 2025, el cual se llevará a cabo en la Plaza Las Banderas.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo será el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá?

Estudiantes, familiares, amigos y colaboradores están invitados al Festival Navideño 2025 de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El evento será este viernes 7 de noviembre, en la Plaza Las Banderas del centro universitario. 

Las actividades iniciarán desde las 12:00 horas con un show de banda. También habrá show de payasos, batucada, música, teatro y mucho más. 

A las 18:20 será el encendido oficial de la temporada.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar