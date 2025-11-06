Música, batucada y más: USAC anuncia su Festival Navideño 2025

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha convocado oficialmente a estudiantes, familiares y colaboradores a participar en el Festival Navideño Universitario 2025, el cual se llevará a cabo en la Plaza Las Banderas.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo será el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá?
Estudiantes, familiares, amigos y colaboradores están invitados al Festival Navideño 2025 de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
El evento será este viernes 7 de noviembre, en la Plaza Las Banderas del centro universitario.
Las actividades iniciarán desde las 12:00 horas con un show de banda. También habrá show de payasos, batucada, música, teatro y mucho más.
A las 18:20 será el encendido oficial de la temporada.