¡Abrígate! Vientos podrían alcanzar los 40 km/h este viernes 28 de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha dado el pronóstico del clima para este viernes 28 de noviembre.
Debido al ingreso de un frente frío al territorio nacional, se prevé la presencia de abundante nubosidad del norte al centro del país.
Áreas con neblina y lloviznas se esperan al amanecer en la franja transversal del norte y sectores motañosos del oriente, según indicó el Insivumeh.
Durante la mañana, abundante nubosidad del norte al centro del país y lloviznas dispersas en Izabal, sur de Petén, franja transversal del norte y sectores montañosos de oriente.
En el sector sur del territorio guatemalteco se mantendrá un ambiente cálido y cielo despejado.
Para las horas de la tarde y noche, continuarán los nublados parciales a totales acompañados de lluvias o lloviznas, en el norte, caribe, occidente y centro del país.
Fuertes vientos
El viento alcanzará los 30 a 40 km/h, por lo que se tendrá un ambiente frío en horas de la noche y madrugada, en occidente y sectores altos del altiplano central, señalaron los expertos.
Debido a los fuertes vientos, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) recomienda alejarse de postes, asegurar techos de láminas, puertas y ventanas, retirar objetos que puedan caer a la calle y comunicarse con cuerpos de socorro ante cualquier emergencia.