CC da trámite acción de amparo que pretende suspender elección de rector de la USAC

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CC acepta para trámite una acción de amparo que pretende que la elección del rector de la USAC se suspenda y se reprograme para una fecha próxima.

La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó para su trámite una acción de amparo que pretende que la suspensión y reprogramación de la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

Según lo resuelto por la CC, al Consejo Superior Universitario (CSU), le fue fijado un plazo de 2 horas para que presente un informe circunstanciado en que se informe la situación actual de proceso de elección previsto para este miércoles 8 de abril.

La acción de amparo fue presentada por miembros de la agrupación Dire-Usac que representa un sector de la oposición del actual rector Walter Mazariegos, ante la CC en la que se pide suspender la elección programada para el próximo miércoles 8 de abril en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

En esta acción legal, se solicita al CSJ señalar una nueva fecha para la elección del nuevo rector, la cual se sugiere sea entre el período comprendido del cuatro al siete de mayo.

Otro amparo

Por su parte, las diputadas del Congreso de la República, Elena Sofía Motta Kolleff y Mercedes del Rosario Monzón Escobedo, también presentaron un nuevo amparo ante el Organismo Judicial que pretende suspender la elección del rector de la USAC este 8 de abril.

Además, también argumentan que en esta elección no se debe permitir un cuerpo electoral universitario incompleto, como consecuencia de lo resuelto por el CSU que deja a 185 electores correspondientes a 17 cuerpos electorales no acreditados.

Intervención

Con esto, también resalta que este día en conferencia de prensa, diputados electos por el desaparecido partido Movimiento Semilla presentaron una iniciativa de ley que pretende que la USAC sea intervenida temporalmente por un plazo no mayor de un año.

Según el diputado Samuel Pérez, con esta propuesta se faculta al presidente de la República, Bernardo Arévalo a que nombre a un interventor "que tenga un mandato acotado temporal máximo de un año", apuntó.

El congresista aseguró que la intervención tendría como "único objetivo llevar a cabo un proceso electoral legítimo, transparente y democrático que permita devolver la USAC al pueblo de Guatemala", aseguró.