Elección rector: CSU deja fuera a 14 cuerpos electorales y acredita 7

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El CSU decidió acreditar a siete de los 21 expedientes electorales conocidos este día en sesión extraordinaria.

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A dos días de realizarse las elecciones de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, período 2026-2030, y con una lucha legal para acreditar a los 34 cuerpos electores que deben participar en la votación final, este 8 de abril, en sesión extraordinaria de este 6 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió acreditar, únicamente siete de los 21 expedientes electorales conocidos, dejando fuera de la contienda a 14.

Esto, pese a que este día, miembros de la agrupación Usac-Dire que representa un sector de la oposición del actual rector Walter Mazariegos, planteara una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se pide suspender la elección programada para el próximo miércoles 8 de abril en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

En esta acción legal, se solicita al CSJ señalar una nueva fecha para la elección del nuevo rector, la cual se sugiere sea entre el período comprendido del cuatro al siete de mayo.

Acreditación

En la sesión extraordinaria de este día, la cual inició al filo de las 14:30 horas, el CSU en pleno aprobó la acreditación de siete expedientes electorales, de los cuales seis corresponden a profesionales no docentes de los Colegios Profesionales, y uno a docentes de una unidad académica facultativa.

Esta es la lista de los cuerpos electorales acreditados este día:

Colegio de Enfermería

Colegio de Arquitectos

Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores, Administradores de Empresas (CECPAAE)

Colegio de Estomatológico

Colegio de Ingenieros Químicos

Colegio de Contadores Públicos y Auditores

Docentes de la Facultad de Agronomía

Comunicado Colegio de Arquitectos. (Foto: USAC)

Quedan afuera

Contrario a los anteriores, el CSU decidió no acreditar por supuestos vicios en la celebración de sus respectivos procesos electorales a los cuerpos electorales de:

Colegio de Ingenieros Agrónomos

Colegio de Médicos y Cirujanos

Colegio de Psicólogos

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)

Colegio de Medicina Veterinaria y Zootecnistas

Docentes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Docentes de la Facultad de Economía

Docentes de la Facultad de Arquitectura

Docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas

Docentes de la Facultad de Ingeniería

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas

Comunicado Colegio de Abogados. (Foto: USAC)