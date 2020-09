Mascarillas: sanciones a negocios que no apliquen su uso correcto

El Gobierno, a través del Acuerdo Gubernativo 150-2020, estableció el uso obligatorio y adecuado de las mascarillas dentro de oficinas y lugares privados, con la pena del cierre temporal o definitivo de un comercio, empresa o negocio que permita el mal uso del tapabocas.

Según las autoridades de Salud, las personas que utilicen incorrectamente la mascarilla o que no la porten, no serán multadas, pero recibirán una llamada de atención verbal o por escrito.

Sin embargo, si la persona se encuentra dentro de un comercio, local o empresa, se podrán establecer sanciones para la empresa, tal como el cierre temporal o definitivo por permitir el uso incorrecto de la mascarilla.

A nivel individual

En el Acuerdo Gubernativo 150-2020 del Ministerio de Salud se obliga a todos los habitantes a utilizar la mascarilla, exceptuando a los menores de dos años y a las personas que su condición médica les impida usar el tapabocas o tengan alguna contraindicación certificada por un profesional.

En conferencia de prensa, el director de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, aseguró que la mayor sanción que pueda haber es contagiarse.

"La sanción más grande que puede tener un individuo es contagiarse y probablemente contagiar a sus seres queridos. Es claro que quien piensa que puede contagiarse y no tener complicaciones no sabe lo que hemos vivido los últimos seis meses. Así que yo apelo a que se cumpla el uso de la mascarilla y si no lo hago, me puedo contagiar y contagiar a mis seres queridos y si se complica, provocar la muerte de uno de ellos", manifestó Asturias.