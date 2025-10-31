UVG anuncia el lanzamiento de su segundo satélite

-

Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través de su Laboratorio Aeroespacial del Departamento de Ingeniería Mecánica, avanza en la construcción del Quetzal-2, el segundo satélite desarrollado en Guatemala.

Este proyecto fue llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, conformado por 46 estudiantes, nueve asesores externos, 10 docentes e investigadores. Continuando con el legado tecnológico del Quetzal-1, lanzado al espacio en 2020.

Quetzal-2 , marca un paso decisivo para la ciencia espacial en el país, ya que integra un modelo de Inteligencia Artificial (IA), con la capacidad de procesar y clasificar imágenes desde el espacio en tiempo real.

El diseño y la construcción de este nuevo nanosatélite inició este año y se contempla su lanzamiento entre 2027 y 2028.

“ No somos principiantes, ya tenemos la experiencia para construir un satélite con capacidades avanzadas y una misión educativa sólida ” José Antonio Bagur , coordinador del Laboratorio Aeroespacial de la UVG.

Más allá de los retos, el Quetzal-2 refleja la capacidad y determinación del talento joven guatemalteco, en su mayoría mujeres, que impulsa al país hacia nuevas fronteras en la ciencia y la exploración espacial.

(Fotografía cortesía: UVG)

Explorando más de cerca la tecnología incorporada en Quetzal-2

Entre sus innovaciones, el Quetzal-2 integrará Machine Intelligence for Layer Observation (MILO), un sistema basado en Inteligencia Artificial capaz de identificar nubes en imágenes satelitales y descartar automáticamente aquellas que no sean útiles para el análisis terrestre.

Este avance permitirá optimizar la captura de información científica y abrir nuevas oportunidades de investigación desde el espacio.

También contará con un sistema de desorbitación responsable, diseñado por estudiantes de la UVG, que permitirá retirarlo de su órbita al finalizar su misión y evitar la generación de basura espacial.

Asimismo, incorporará un transmisor LoRa®, que facilitará la transmisión de datos hacia centros educativos en Guatemala cuando el satélite sobrevuele el país.

El Quetzal-2 promueve una filosofía de código y hardware abiertos, lo que permitirá que sus avances sean compartidos con instituciones educativas y comunidades científicas de todo el mundo.

Actualmente, el equipo busca financiamiento por cerca de 160 mil dólares para completar las fases finales del proyecto.