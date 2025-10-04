Jornada de vacunación contra la rabia para tu mascota

-

Si aún no has vacunado a tu mascota, aprovecha esta jornada.

La rabia, al ser contraída, se desplaza al sistema nervioso central, generando una inflamación progresiva del encéfalo y la médula espinal, "que acaba produciendo la muerte", según la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, es importante prevenir a través de la vacunación en perros y gatos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anuncia la Jornada de Antirrábica del 12 al 31 de octubre.

A partir del 12 de octubre inicia la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica.



Lleva a tu perro o gato al puesto de vacunación más cercano y protégelos con la vacuna gratuita y segura contra la rabia



Acude al puesto de salud más cercano e infórmate sobre la… pic.twitter.com/463Ih681s3 — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) October 4, 2025

Podrás llevar a tus peluditos a parques, escuelas o al centro de salud más cercano.