Jornada de vacunación contra la rabia para tu mascota

Si aún no has vacunado a tu mascota, aprovecha esta jornada.
La rabia, al ser contraída, se desplaza al sistema nervioso central, generando una inflamación progresiva del encéfalo y la médula espinal, "que acaba produciendo la muerte", según la Organización Mundial de la Salud.
Por ello, es importante prevenir a través de la vacunación en perros y gatos.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anuncia la Jornada de Antirrábica del 12 al 31 de octubre.
Podrás llevar a tus peluditos a parques, escuelas o al centro de salud más cercano.