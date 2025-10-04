Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Jornada de vacunación contra la rabia para tu mascota

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 09:08
¡Prevengamos la rabia vacunando a nuestras mascotas! (Foto:&nbsp;Shutterstock)

¡Prevengamos la rabia vacunando a nuestras mascotas! (Foto: Shutterstock)

Si aún no has vacunado a tu mascota, aprovecha esta jornada.

PODRÍA INTERESARTE: Karate, danza y más: cursos de vacaciones para los pequeños de la casa

La rabia, al ser contraída, se desplaza al sistema nervioso central, generando una inflamación progresiva del encéfalo y la médula espinal, "que acaba produciendo la muerte", según la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, es importante prevenir a través de la vacunación en perros y gatos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anuncia la Jornada de Antirrábica del 12 al 31 de octubre.

Podrás llevar a tus peluditos a parques, escuelas o al centro de salud más cercano.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar