"La Valeria" reveló qué sentía al ser comparada con "La Chimoltrufia"

Brenda González expresó su sentir acerca de las comparaciones que algunos guatemaltecos hicieron entre su mítico personaje "La Valeria" con "La Chimoltrufia".

En entrevista para el podcast "Backfocus" con Juan Pablo Zether la actriz guatemalteca se sinceró y contó cómo vive esas comparaciones entre el personaje creado por César García Cáceres (Chalío) y la creación de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito).

"Hay un personaje mexicano con el que la han comparado mucho pero ¿cómo lo viviste? ¿es algo que te llegó a afectar?", expresó Zether.

"Sí, me desagradaba mucho, primero porque esa clase de comentarios revelan que no confiamos en el talento guatemalteco, revelan que todavía estamos muy contagiados por todo lo que viene, esa comparación me molestaba porque, primero, yo sabía que don César era el creador de este personaje, que el chongo surgió porque yo doblé mal la peluca y que a veces me dijeran el nombre del otro personaje en burla, con desprecio; si me desagradaba ¡totalmente!", expresó con tristeza en su mirada.

"Y cuando a don César se le platicó me dijo: 'mire Brendix, nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros sabemos cómo surgió esto y yo no me valí de nada para poder crear a "La Valeria" y me decía su personaje es chispudo, es dinámico, es vivaracho, mientras que el otro personaje es en otra línea".

¿Cómo surgió La Valeria?

Brenda ingresó en el mundo de la comedia por el actor César García Cáceres, conocido como Chalío Titipuches. Valeria surgió en 1986, tiempo en el que requerían un personaje femenino en el famoso programa de concursos y música llamado "Campiña", transmitido en Canal 11, para alternar con Vinicio Méndez, cuyo personaje era Taco.

Brenda tenía 21 años. Su frase más icónica es "Chulada de belleza".

"La Vale" fue parte de "Campiña" hasta 1991 y a pesar de que el programa dejó de existir no lo hizo en personajes, pues estaba muy posicionado en la cultura artística guatemalteca. En 2003 fue incorporado a "Nuestro Mundo" de Canal 7.

¿Quién es Brenda González?

Brenda cuenta con 39 años de trayectoria, se graduó de la Licenciatura de Arte Dramático en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Desde su paso por el Instituto Belén formó parte de un grupo de teatro dirigido por Celeste Funes y Álvaro Cano, actuó en más de 40 obras teatrales. También es escritora, ha realizado publicaciones en Antología de Poesía Guatemalteca, la novela y el ensayo fueron su pasión. Es titiritera y su primera obra en la rama fue "Invasión a Odilón", además de ser locutora.

¿Qué hace ahora la famosa?

Tras su salida de "Nuestro Mundo" formó parte como locutora del programa "Un nuevo despertar" de TGW y desde marzo de 2023 se unió a las filas de TV Azteca Guatemala y es una de las conductoras del programa "La jefa regalona", también ha tenido apariciones en "Café AM".

"Gracias a todos los que insistieron, preguntaron y confiaron, de vuelta en televisión", dijo llena de felicidad al dar la inesperada noticia.

