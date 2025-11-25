Vals de Medianoche: La Novela de Terror y Suspenso que Atrapa a Guate

-

El reconocido escritor guatemalteco y cineasta Juan Manuel Salazar, originario de El Tejar, Chimaltenango, se consolida como una de las voces literarias más fuertes del país.

Juan Manuel Salazar: El Orgullo Literario de El Tejar, Chimaltenango. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

En 2023, Salazar presentó su más reciente obra, Vals de Medianoche, una novela que combina con maestría el romance, el terror y el suspenso. La historia sigue a Lesly, una joven chimalteca que, tras sufrir un accidente y permanecer en coma durante tres días, despierta con un misterioso sexto sentido. A partir de ese momento, la trama se adentra en una lucha simbólica entre un ángel y un demonio, conduciendo al lector por una experiencia intensa, emocional y profundamente simbólica.





Descubre Vals de Medianoche, la Obra Maestra de Suspenso de Salazar. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

El autor explicó que se trata de su octava novela, escrita a lo largo de un año de trabajo constante. "Cada historia representa un pedazo de mi vida y de mi imaginación. Escribir es crear mundos donde los lectores puedan sentirse parte de algo más grande", expresó Salazar durante la presentación oficial del libro.

Obras destacadas

Entre sus títulos más reconocidos figuran las tres partes de Lágrimas de Thelma, Los mayas y la roca del temporal, Tres deseos y su más reciente creación, Vals de Medianoche, que ha despertado gran interés entre los amantes de la literatura nacional.





El Tejar, Chimaltenango: La Cuna del Cineasta y Escritor Juan Manuel Salazar. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Con una trayectoria que sigue en ascenso, Salazar se ha convertido en un orgullo literario de Chimaltenango, demostrando que el talento guatemalteco puede trascender fronteras a través de la palabra escrita. Su obra no solo entretiene y conmueve, sino que también invita a reflexionar sobre los miedos, los deseos y las emociones que definen la naturaleza humana.

