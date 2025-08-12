Vamos arremete contra ministro de Gobernación tras ataque a uno de sus diputados

-

El bloque legislativo Vamos exigió la renuncia del ministro de Gobernación y lo responsabilizó por "el deterioro de la seguridad".

Después del ataque armado que ocasionó la muerte de un trabajador del Congreso, destinado a la protección del diputado Juan Ramón Rivas, la bancada Vamos emitió un comunicado en el cual externa su repudio ante el incidente.

Además de solidarizarse con los deudos de Walter Timoteo Esquivel, el elemento de seguridad fallecido, el bloque arremetió contra el Ejecutivo y responsabilizó directamente al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, del "deterioro de la seguridad en Guatemala".

"Este incidente no puede ser visto como un hecho aislado. Es reflejo del grave deterioro de la seguridad en Guatemala, donde la violencia y la criminalidad han alcanzado niveles alarmantes, superando cualquier precedente y afectando a todos los sectores de la sociedad, no haciendo distinción", dice el texto.

“ Si hoy, quienes cuentan con acceso a seguridad son víctimas de ataques armados, ¿qué puede esperar el guatemalteco común que enfrenta a diario la delincuencia sin respaldo alguno? ” bancada Vamos

En el comunicado, también se habla de la "evidente incapacidad (del ministro) para garantizar la seguridad de los guatemaltecos". En su pronunciamiento, los integrantes de Vamos también exigen la renuncia de Jiménez, "por todas las víctimas que ha dejado su incapacidad".

Diputado se encuentra afectado

Hasta el momento, Juan Ramón Rivas no ha brindado declaraciones, por lo cual no se conoce su versión sobre lo ocurrido la madrugada de este martes 12 de agosto, cuando fue víctima de un ataque armado en la zona 1 capitalina.

Sin embargo, su compañero Herman Echeverría dijo haberse comunicado con él.

"El diputado se encuentra bastante afectado, pues es una situación bastante delicada la que le acaba de pasar", mencionó el parlamentario.

Este es el vehículo en el cual viajaba el diputado del bloque Vamos, Juan Ramón Rivas. (Foto: Soy502)

MP revela detalles

De acuerdo con el Ministerio Público, el representante de Izabal, Juan Ramón Rivas, viajaba en un picop, junto con otra persona y el trabajador del Congreso, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones.

Todo habría ocurrido, cuando un semáforo marcó en rojo, en un sector de la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1, a eso de las 2:00 horas de este 12 de agosto. Ni el diputado ni su acompañante, de quien se desconoce la identidad, sufrieron heridas.

Quien sí fue alcanzado por las balas fue el elemento de seguridad Walter Timoteo Esquivel, quien murió a su ingreso al Hospital General San Juan de Dios, según el informe de Bomberos Voluntarios.

El ataque contra el legislador fue uno de varios que se reportaron la mañana de este martes en distintos puntos de la capital.