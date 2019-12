Vecino dispara al aire para alejar a ladrón que asaltaba a pareja

Una pareja que estaba por ingresar al parqueo de su edificio fue sorprendida por un asaltante que, con arma en mano, exigía la entrega de las llaves de una camioneta.

El hecho se produjo en la comunidad Lince, en Perú. La pareja se bajó para abrir el portón cuando un hombre se les acercó y los amenazó con un arma para que le entregaran el vehículo. Según América Noticias, las víctimas eran seguidas hasta llegar a su domicilio.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran cuando un delincuente camina hacia la pareja y los amenaza con un arma. El robo estuvo a punto de concretarse, pero un vecino que se encontraba en una esquina con un grupo de personas realizó disparos para alejar a los delincuentes.

En ese momento, el agraviado Aldo Álvarez ingresó al edificio, mientras la mujer retornó nuevamente al auto para ponerse a salvo. Luego se observa cuando el malhechor armado aborda la moto que rondaba el lugar y huye.

“Estaba mi suegra y mi bebé en el vehículo donde me transportaba. Una persona se acerca por la parte frontal y apunta a mi esposa. Ahí es cuando ella grita y me encuentro cara a cara con el delincuente. Él me dice ‘las llaves’. El señor de la moto dijo ‘dispara, dispara’. En ese momento, por milagro había un grupo de cinco personas en la esquina, un vecino que es agente policial hace disparos al aire. Lo que queda claro es que querían el vehículo para seguir robando”, contó Aldo Álvarez.

*Con información de El Comercio