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¡Por denuncias de vecinos! Autoridades cierran centros nocturnos en zona 17

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 18:39
Autoridades cierran establecimientos por incumplir normativa. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Autoridades cierran establecimientos por incumplir normativa. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Vecinos lograron el cierre de establecimientos tras presentar inconformidades en la comunidad. 

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La Alcaldía Auxilar de zona 17 informó sobre el cierre de dos establecimientos tras recibir solicitudes de vecinos por situaciones que afectaban el entorno del sector. 

Autoridades cierran establecimientos por incumplir normativa. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)
Autoridades cierran establecimientos por incumplir normativa. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)

El operativo se realizó tras la coordinación con el Juzgado de Asuntos Municipales, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), quienes procedieron con el cierre de una cevichería y un centro nocturno.  

Según autoridades operaban sin licencia de uso de suelo. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)
Según autoridades operaban sin licencia de uso de suelo. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)

Autoridades cierran negocios tras denuncias de vecinos. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)
Autoridades cierran negocios tras denuncias de vecinos. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)

Según el reporte los negocios no contaban con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo.

Vecinos señalaban desorden, ruido y consumo de alcohol. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)
Vecinos señalaban desorden, ruido y consumo de alcohol. (Foto: Alcaldía Auxiliar zona 17)

Además, vecinos del sector denunciaron actividades indebidas. "Estos establecimientos generaban desorden, consumo de alcohol sin control, ruido excesivo y uso indebido del espacio público, afectando la tranquilidad de las familias", se lee en la publicación. 

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