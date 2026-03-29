¡Por denuncias de vecinos! Autoridades cierran centros nocturnos en zona 17

Vecinos lograron el cierre de establecimientos tras presentar inconformidades en la comunidad.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Tras denuncia! Autoridades obligan a devolver cobro excesivo de pasaje
La Alcaldía Auxilar de zona 17 informó sobre el cierre de dos establecimientos tras recibir solicitudes de vecinos por situaciones que afectaban el entorno del sector.
El operativo se realizó tras la coordinación con el Juzgado de Asuntos Municipales, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), quienes procedieron con el cierre de una cevichería y un centro nocturno.
Según el reporte los negocios no contaban con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo.
Además, vecinos del sector denunciaron actividades indebidas. "Estos establecimientos generaban desorden, consumo de alcohol sin control, ruido excesivo y uso indebido del espacio público, afectando la tranquilidad de las familias", se lee en la publicación.