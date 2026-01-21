Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vecinos golpean a hombre que intentó cometer un asalto (video)

  • Por Jessica González
21 de enero de 2026, 14:04
Intentó cometer un asalto pero terminò en el suelo. (Foto: captura de video)

Intentó cometer un asalto pero terminò en el suelo. (Foto: captura de video)

El hombre intentó escapar, pero todo fue en vano.

OTRAS NOTICIAS: Agente herido en ataques terroristas sufre amputación

Imágenes publicadas en redes sociales, alertaron a vecinos de Izabal, pues muestran la agresión hacia un supuesto asaltante.

De acuerdo a varios testimonios, el hombre intentó robar en una tienda cerca del juzgado.

Sin embargo, al subirse a su motocicleta, varias personas se acercaron para golpearlo.

Pese a sus intentos por escapar, el hombre cayó al suelo y quedó expuesto a manos de los vecinos.

Estas son las imágenes:

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del agredido.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar