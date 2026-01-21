Vecinos golpean a hombre que intentó cometer un asalto (video)

El hombre intentó escapar, pero todo fue en vano.
Imágenes publicadas en redes sociales, alertaron a vecinos de Izabal, pues muestran la agresión hacia un supuesto asaltante.
De acuerdo a varios testimonios, el hombre intentó robar en una tienda cerca del juzgado.
Sin embargo, al subirse a su motocicleta, varias personas se acercaron para golpearlo.
Pese a sus intentos por escapar, el hombre cayó al suelo y quedó expuesto a manos de los vecinos.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del agredido.