Vehículo se accidenta y vuelca en paso a desnivel en Villa Nueva

El percance se produjo en las primeras horas de este lunes 11 de agosto.
OTRAS NOTICIAS: ¡Más tráfico! Esto se espera con la construcción de nuevo paso a desnivel en Mixco
El conductor de un vehículo particular perdió el control de su vehículo y volcó en el ingreso al paso a desnivel de Linda Vista, kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.
De acuerdo con Henry Quevedo, de la PMT de Villa Nueva, el hecho ocurrió horas antes de presentarse la afluencia vehicular.
El conductor fue atendido en el lugar y el carro movilizado de inmediato para liberar la vía.
También reportó que un camión se cayó a una cuneta en la salida de San José Villa Nueva.
Esto se debió a desperfectos mecánicos, pero fue retirado rápidamente de la zona para evitar complicaciones.
Quevedo resaltó que ya se presenta alta carga vehicular hacia la ciudad de Guatemala, pero que no se presentan mayores incidentes en la movilidad.