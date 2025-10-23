¡Vehículo cae sobre vivienda! Accidente deja un fallecido y un herido en Alta Verapaz

-

El conductor del automotor huyó del lugar tras el accidente.

Un accidente de tránsito ocurrió en la aldea San Antonio I, en Santa Catalina La Tinta, en Alta Verapaz, el cual dejó una persona fallecida y una vivienda destruida, luego de que un picop cayera a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.

La información preliminar refiere que el conductor del automotor perdió el control supuestamente al fallarle los frenos, provocando que el vehículo se precipitara al vacío y terminara impactando encima de una casa ubicada en la parte baja del terreno.

(Foto: Irma Tzi/colaboradora)

A pesar del fuerte golpe, los habitantes de la vivienda resultaron ilesos, pero con crisis nerviosa. Sin embargo, en el lugar perdió la vida José Caal Choc, de 50 años, quien viajaba como pasajero y quedó debajo del automotor.

(Foto: Irma Tzi/colaboradora)

Piloto huyó

El comandante de Bomberos Municipales Departamentales, Enrique Mistí, indicó que llegar al sitio fue una tarea difícil debido a la distancia, ya que el área colinda con la Sierra de las Minas. "Cuando arribamos al lugar la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes", señaló.

Alberto Choc Caal, hermano del fallecido y sobreviviente del hecho, relató que ambos viajaban cómo pasajeros en el picop que conducía un hombre que se dio a la fuga.