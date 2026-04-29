Tránsito lento: vehículo impacta con un poste y lo derriba en zona 16

La carretera ha quedado bloqueada luego del hecho de tránsito.
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Por causas que se desconocen, el conductor de una camioneta perdió el control y sufrió un accidente de tránsito la tarde de este miércoles 29 de abril, en el bulevar Acatán y 12 calle de la zona 16 capitalina.
El vehículo impactó en un poste de luz, lo que provocó que este cayera y obstaculizara la carretera, lo que ha afectado la circulación en el sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que se ha coordinado con unidades de emergencia y también se ha coordinado verificación de la estructura dañada.
De momento no se han reportado personas heridas, solamente los daños materiales.