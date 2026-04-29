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Tránsito lento: vehículo impacta con un poste y lo derriba en zona 16

  • Por Geber Osorio
29 de abril de 2026, 15:31
Ciudad de Guatemala
La carretera ha quedado bloqueada tras el percance vial. (Foto: PMT)

La carretera ha quedado bloqueada tras el percance vial. (Foto: PMT)

La carretera ha quedado bloqueada luego del hecho de tránsito.

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Por causas que se desconocen, el conductor de una camioneta perdió el control y sufrió un accidente de tránsito la tarde de este miércoles 29 de abril, en el bulevar Acatán y 12 calle de la zona 16 capitalina.

El vehículo impactó en un poste de luz, lo que provocó que este cayera y obstaculizara la carretera, lo que ha afectado la circulación en el sector.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que se ha coordinado con unidades de emergencia y también se ha coordinado verificación de la estructura dañada.

La camioneta terminó empotrada en el poste de luz. (Foto: PMT)
La camioneta terminó empotrada en el poste de luz. (Foto: PMT)

De momento no se han reportado personas heridas, solamente los daños materiales.

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